У Росії біля приміщення ФСБ підірвався смертник – є поранені

У Росії 11 грудня біля приміщення Федеральної служби безпеки стався вибух. Чоловік підірвав себе у населеному пункті Карачаєво-Черкеської Республіки. У результаті інциденту отримали травми шестеро осіб.

Громадянин намагався потрапити на територію, де правоохоронці проводили оперативно-розшукові заходи. Під час спроби затримання він здійснив самопідрив. За інформацією ЗМІ, померлий розділяв екстремістські погляди, а перед смертю викрикнув “Аллах Акбар”.

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Спроба “підриву” відділення банку у Маріуполі

У місті Маріуполь Донецької області чоловік захопив заручників і погрожував підірвати банківське відділення. У приміщення він зайшов з ножем і підозрілою коробкою.

Після чого закрив у кімнаті трьох співробітниць банку та вимагав виконати його умови. Під час затримання поліцією з’ясувалося, що вибухової речовини у громадянина не було.

Джерело: ВВС Росія