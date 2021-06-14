Росія намагається “проковтнути” Білорусь, заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміті НАТО у Брюсселі.

За словами політика, Литва вбачає у Росії серйозну загрозу у зв’язку із її агресивною поведінкою.

Також Науседа наголосив, що НАТО має дати чітку, єдину і рішучу відповідь на цю ситуацію.

– Ще дуже важливо – те, що ми бачимо спроби Росії “проковтнути” цю країну (Білорусь, – Ред.). Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, – сказав президент про ситуацію у Білорусі.

ПДЧ для України та Грузії

Окрім російсько-білоруського питання, Гітанас Науседа висловив свою думку стосовно надання Україні та Грузії ПДЧ для вступу в НАТО.

Він заявив, що Альянс повинен дотримуватись тих обіцянок, які вже дали у 2008 році на Бухарестському саміті, стосовно перспективи членства в НАТО.

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