Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що США не послаблюватимуть та не скасовуватимуть санкції проти Росії, які були запроваджені раніше через збройну агресію проти України.

Також Нуланд наголосила, що Сполучені Штати висловили це під час зустрічі Байдена і Путіна в Женеві і дали Росії це чітко зрозуміти.

– Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України, – розповіла Нуланд в інтерв’ю.

За словами Нуланд, Байден назвав Україну тією державою, стосовно якої США мають великі розбіжності із Росією та ще раз підтвердила відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Також заступник держсекретаря розповіла про занепокоєність США тим, що Росія активно стягує війська до кордону з Україною.

Нуланд ще раз підкреслила, що політика Байдена у цьому питанні залишилась чіткою у розмові з Путіним.

Зустріч Байдена і Путіна

16 червня у Женеві відбулась зустріч президентів Росії та Сполучених Штатів, під час якої Байден та Путін обговорили політику щодо України, порушення прав людини в РФ та внутрішньополітичні стосунки держав.

Про те, як пройшли переговори та що вони означатимуть для України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.