“Обстріл” есмінця Defender: РФ погрожує Британії наслідками

Російська Федерація знімає з себе відповідальність за будь-які провокації, що Великобританія нібито може ініціювати, після фейкового порушення кордонів РФ есмінцем Defender.
Таку претензію в четвер, 24 червня, висунув МЗС РФ послу Сполученого Королівства Деборі Броннерт.
– Мені було висловлено рішучий протест щодо порушення кордону РФ. Росія розцінює такі дії як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права від 1982 року, – рассказала Броннерт.
За її словами, особливу увагу звернено на наслідки майбутніх провокацій, в разі їх можливого повторення.
Defender законно перебував біля Криму
Раніше сьогодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував ситуацію з британським есмінцем Defender в Чорному морі.
За його словами, екіпаж діяв у відповідній ситуації правильно.
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