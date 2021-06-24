“Обстріл” есмінця Defender: РФ погрожує Британії наслідками

Російська Федерація знімає з себе відповідальність за будь-які провокації, що Великобританія нібито може ініціювати, після фейкового порушення кордонів РФ есмінцем Defender.

Таку претензію в четвер, 24 червня, висунув МЗС РФ послу Сполученого Королівства Деборі Броннерт.

– Мені було висловлено рішучий протест щодо порушення кордону РФ. Росія розцінює такі дії як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права від 1982 року, – рассказала Броннерт.

За її словами, особливу увагу звернено на наслідки майбутніх провокацій, в разі їх можливого повторення.

Defender законно перебував біля Криму

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував ситуацію з британським есмінцем Defender в Чорному морі.

За його словами, екіпаж діяв у відповідній ситуації правильно.

Детальніше про інцидент між ВМФ РФ і Британії читайте в матеріалах Фактів ICTV.