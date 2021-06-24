У Росію повернувся раніше відкликаний посол США

У Москву повернувся раніше відкликаний американський посол Джон Салліван. Він повідомив місцевим журналістам, що розраховує на стабільні та передбачувані стосунки між країнами.

Посол США в Росії підкреслив важливість побудови діалогу та налагодження співпраці там, де є спільні інтереси. Джон Салліван нагадав про важливість переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві.

– Як посол США в Росії я буду продовжувати виступати за демократію, за права людини, за вільні та відкриті засоби масової інформації у Сполучених Штатах, Росії та усьому світі.

Дипломатичний представник Росії Анатолій Антонов також повернувся до роботи у Вашингтон ще 20 червня.

Повернення послів США та РФ

Про повернення послів РФ та США стало відомо після переговорів Володимира Путіна та Джо Байдена у Швейцарії. Про це під час прес-конференції за підсумками переговорів повідомив Володимир Путін.

США та Росія взаємно відкликали своїх послів на весні. США запровадили пакет санкції проти Росії, а потім Джо Байден заявив, що вважає вбивцею Путіна.

Після цього Росія відкликала Антонова для консультацій, згодом посол США в Росії також поїхав у Вашингтон.