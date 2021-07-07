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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Росія готова швидко перейти від провокацій до активних дій – міністр оборони ФРН

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що зараз РФ випробовує країни Заходу і готова швидко перейти від “маневрів” до активних дій.

– Все це демонструє спроможність російської сторони дуже швидко перейти від маневрів до серйозного сценарію, – наголосила політик.

Крамп-Карренбауер назвала військові навчання Росії не нормальними навчаннями армії, а постійними військовими провокаціями, зокрема в небі над Балтикою, в Північному та Чорному морях.

На думку міністра, Росія випробовує, які межі вона може перейти і чи буде на її дії якась протидія.

У цьому контексті голова Бундесверу згадала про окупацію Росією українського Криму та Донбасу.

Схожа ситуація, за словами діячки, утворилася зараз навколо питання щодо вступу України до НАТО.

Для того щоб припинити це, потрібно чітко визначити позицію відносно Російської Федерації і дати чітко зрозуміти, що є межі та кордони, за які не можна виходити, пояснила Крамп-Карренбауер

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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