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Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

Людей шукають під завалами готелю: в російському Геленджику прогримів вибух

Людей шукають під завалами готелю: в російському Геленджику прогримів вибух

Вранці 13 липня в російському курортному місті Геленджик прогримів вибух в готелі. Одна людина загинула, п’ятьох госпіталізували у вкрай важкому стані.

Інцидент стався у готелі Азарія. За неофіційною інформацією, міг вибухнути побутовий газ. Версія теракту наразі не розглядається.

Відео вибуху в Геленджику швидко поширилися у соцмережах.

На кадрах помітно, що автомобілі, припарковані поруч з готелем, завалило уламками, а на землі лежать груди розбитого скла.

На місці вибуху в Геленджику працюють десятки рятувальників, мешканців готелю вже евакуювали. Під завалами продовжуються пошуки людей.

Як стверджують місцеві ЗМІ, вибух міг статися на першому поверсі готелю, де знаходиться магазин.

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