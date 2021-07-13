Вранці 13 липня в російському курортному місті Геленджик прогримів вибух в готелі. Одна людина загинула, п’ятьох госпіталізували у вкрай важкому стані.

Інцидент стався у готелі Азарія. За неофіційною інформацією, міг вибухнути побутовий газ. Версія теракту наразі не розглядається.

Відео вибуху в Геленджику швидко поширилися у соцмережах.

На кадрах помітно, що автомобілі, припарковані поруч з готелем, завалило уламками, а на землі лежать груди розбитого скла.

На місці вибуху в Геленджику працюють десятки рятувальників, мешканців готелю вже евакуювали. Під завалами продовжуються пошуки людей.

Як стверджують місцеві ЗМІ, вибух міг статися на першому поверсі готелю, де знаходиться магазин.