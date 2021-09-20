Партія Єдина Росія набирає більшість голосів на виборах до Держдуми – екзит-пол

У Росії партія президента Володимира Путіна Єдина Росія набирає понад 45% голосів на виборах до Державної думи, комуністична – понад 20%.

Окрім путінської партії та комуністів до Думи можуть потрапити партія Володимира Жириновського ЛДПР (8,7% голосів) та Справедлива Росія (7,9%).

Інші партії, за даними екзит-полу компанії ІНСОМАР, до Думи не потрапляють.

За 9% оброблених протоколів центральна виборча комісія надає офіційні результати після їх підрахунку:

партія Путіна Єдина Росія отримала 38,5%,

комуністи – 25,1%,

ЛДПР – 9,6%,

Нові люди – 7,8%,

Справедлива Росія – 6,6%.

У Росії сьогодні був третій та останній день голосування до Держдуми. Свій вибір майже повністю зробили громадяни РФ на Далекому Сході.

Проте спостерігачі продовжують фіксувати порушення на виборчих дільницях. Серед них вкиди бюлетенів до урн, повторне голосування та вибір кандидатів поза ДВК.

Перед виборами Кремльпровів зачистку кандидатів, багато опозиціонерів опинилися за ґратами. Окрім того, росіяни зізнаються, що їх змушують голосувати. А до деяких дільниць звозили жителів Донецької області, які перед цим отримали паспорти громадянина РФ.

Більшість міжнародних спостерігачів відмовилися приїжджати у Росію через відверту фальсифікацію А Україна закликає світову спільноту не визнавати результати виборів.