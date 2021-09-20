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Факти / Світ / Росія
Максим Зайченко |

Стрілянина в російській Пермі: відео з місця інциденту

стрельба Перьмь

Очевидці в російській Пермі продовжують викладати відео зі стріляниною в місцевому університеті. У результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.

На одному з відео видно, як студенти вистрибують з вікон другого поверху університету. Також на відео чутні постріли.

За офіційними даними Слідчого комітету Росії, під час стрільби в пермському університеті вісім людей загинули та шість отримали поранення.

Стрілка вже затримали. Він чинив опір правоохоронцям, тому був поранений. Відомо, що він студент, але ім’я його не називають. Попередньо його звуть Тимур Бекмансуров.

Адміністрація університету просить студентів, які перебувають в аудиторіях, залишатися всередині та за можливості закритися. Заняття в університеті поки скасували.

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