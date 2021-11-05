Лавров уникає зустрічі у Нормандському форматі – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров продовжує уникати зустрічі у Нормандському форматі.

Про це Кулеба сказав в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, МЗС Росії надіслало до Німеччини, Франції та України своє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ.

– Але цей документ написаний так, що він не залишає жодного сумніву, окрім як підтвердження того, що Лавров продовжує уникати цієї зустрічі, – заявив Кулеба.

На його думку, ситуацію ускладнює те, що це відбувається на тлі нагнітання російської пропаганди та розкручування маховика гібридної війни.

12 жовтня стало відомо про зустріч у Нормандському форматі (представників МЗС чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини), яку планують провести найближчим часом.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським, а згодом окремо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що зустріч представників чотирьох держав у Нормандському форматі у найближчі тижні не відбудеться.