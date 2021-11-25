У США сенатори запропонували виділити Україні ще $50 млн на військову допомогу

У США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн. Ця пропозиція надійшла як поправка до бюджету США на 2022 рік.

Поки пропозиції сенаторів від обох партій перебувають у підвішеному стані через розбіжності у голосуванні за поправки до закону. Очікується, що сенатори голосуватимуть за законопроект після Дня подяки.

Сенатори запропонували поправку до військового бюджету США, який передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на військову допомогу України з $300 млн до $350 млн.

Видання Politico пише, що $125 млн з цією суми підуть на летальну зброю для стримування агресії з боку РФ на кордоні з Україною.

У Капітолії почастішали заклики до адміністрації Байдена діяти якнайшвидше, щоб стримати Росію, шляхом постачання зброї до України.

Відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій в разі, якщо російські війська вторгнуться до України.

У вересні адміністрація Байдена оголосила про нову угоду про озброєння та військову допомогу з Києвом вартістю $60 млн, яка передбачала ракети Javelin та більш інтенсивне співробітництво в кібербезпеці, дослідженнях і розробках.

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ опублікувала інформацію про стягування військ РФ до кордонів України.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Джерело: Politico