Стівен Пайфер, науковий співробітник Стенфордського університету та колишній посол США в Україні вважає, що у президента Росії Володимира Путіна неправильне уявлення про Україну. Про це він написав у своїй колонці для The Moscow Times.

– Жахливий провал російської політики щодо України за останні сім років свідчить про те, що Кремль та Володимир Путін невірно розуміють країну, – сказав він.

Пайфер процитував слова Дмитра Пєскова, прес-секретаря Путіна, про те, що Росія повністю втратила Україну як партнера та союзника.

Востаннє Путін приїжджав до Києва у 2013 році на урочистості з нагоди 1025-річчя ухвалення християнства. Тоді у своєму виступі Путін сказав, що українці та росіяни без сумніву один народ.

– Мільйони етнічних українців сприйняли це як заперечення їхньої культури, історії та мови. З того часу Путін часто повторював ці слова, — зазначає Пайфер.

У 2014 році відбувся проект Новоросія. У Кремлі ще довгий час панувало захоплення цим проектом, навіть після того, як стало зрозуміло, що українці не мають особливого ентузіазму щодо відділення.

За словами Стівена Пайфера, Володимир Зеленський у 2019 році прийшов до влади як політичний новачок, який пообіцяв інший підхід, ніж його попередник (Петро Порошенко – Ред.), якого Москва не злюбила.

Зеленський схвалив Мінські угоди як основу для врегулювання військового конфлікту на Донбасі і схвально відгукувався про так звану формулу Штайнмайєра для виконання тих самих Мінських угод.

У грудні 2019 року Путін погодився на зустріч із Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Тоді сторони домовилися про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі та наступну зустріч навесні 2020 року. Відбувся лише обмін полоненими.

Замість шукати компромісу, Кремль, здавалося, розраховував, що зможе змусити новачка (Зеленського – Ред.) піти на принизливі поступки.

При цьому Москва все частіше займала позицію, що вона не є стороною у конфлікті – попри те, що Росія підписала угоду Мінськ-2 – і намагалася змусити Київ безпосередньо контактувати з так званими Донецькою та Луганською Народними Республіками. Тепер Кремль відхиляє будь-які прохання Зеленського про зустріч із Путіним.

У липні Путін опублікував есе, де практично заперечував право України на існування як суверенної держави. У жовтні колишній президент Дмитро Медведєв назвав переговори з Києвом марними.

Наразі Україна та Захід стурбовані тим, що Росія зосередила десятки тисяч солдатів та військову техніку поблизу кордонів з Україною. Американська розвідка, світові ЗМІ та експерти вважають, що РФ готує масштабний військовий наступ.

– Це не поверне Україну Росії. Навпаки призведе до нових санкцій щодо Росії, збільшення потоку західної зброї для України, посилення військової присутності НАТО біля кордонів Росії та загибелі російських солдатів, – пише Стівен Пайфер.

Він наголошує, що Київ готується до партизанської війни. Грудневе опитування показало, що третина опитаних, зокрема чверть на сході країни, візьмуться за зброю у разі вторгнення Росії.

– Настав час російському керівництву переглянути передумови, на яких воно базує свій підхід до України. Погане розуміння веде до поганої політики, і Кремль, схоже, готовий зробити ще одну помилку. Це стало б трагедією для України… але також і для Росії, – підсумував колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Джерело: The Moscow Times