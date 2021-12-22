“Екс-прем’єр ДНР” Бородай купив квартиру в ОАЕ у 2015 році – розслідування

Колишній “прем’єр-міністр” так званої ДНР Олександр Бородай має незадекларовану квартиру в Дубаї. Про це йдеться у розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального. Його оприлюднили 22 грудня.

За даними соратників Навального, Бородай придбав квартиру у житловому комплексі Grandeur Residences, який розташований на штучному острові Пальма Джумейра на березі Дубая. Острів входить до архіпелагу штучних островів, кожен з яких має форму пальми.

Відповідно до розслідування, вартість нерухомості Олександра Бородая оцінюється у €450 тис. (понад 13,8 млн грн).

Квартиру в ОАЕ колишній “прем’єр-міністр” ДНР придбав у 2015 році – через рік після відставки.

Олександр Бородай є одним з ідеологів так званого російського миру. У травні 2014 року він став “прем’єр-міністром” так званої ДНР, але пробув він на цій “посаді” не довго – уже у серпні за власним бажанням він подав у відставку.

Після цього Бородай став “генеральним радником голови Ради Міністрів ДНР”, пропрацювавши до жовтня 2014 року.

Наразі Бородай є депутатом російської Держдуми від провладної партії Єдина Росія. В Україні він перебуває у розшуку Міністерства внутрішніх справ з 2014 року.