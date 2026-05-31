Відключення світла в Україні: чи застосовуватимуться графіки 1 червня
В Україні застосування заходів обмеження у понеділок, 1 червня, не планується.
В Укренерго водночас наголошують, що варто користуватися потужними приладами ощадливо у вечірні пікові години – з 18.00 до 22.00.
У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися залежно від обставин. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу електроенергії у своїх регіонах.
Нагадаємо, 29 травня через несприятливі погодні умови без електропостачання повністю або частково залишилися близько двох десятків населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Водночас тариф на електроенергію для побутових споживачів у травні залишився незмінним і становить 4,32 грн за кВт·год.