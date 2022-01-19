“Гарантія захисту”: до Держдуми внесли проєкт звернення про визнання “ДНР” і “ЛНР”

Російська Держдума зареєструвала звернення депутатів партії КПРФ про “про необхідність визнання Донецької народної республіки та Луганської народної республіки”.

Відповідний проєкт постанови №58243-8 з’явився на сайті парламенту РФ 19 січня.

У зверненні, підготовленому комуністами, сказано, що Росія “брала участь у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також з 2014 року надсилала до “ДНР” та “ЛНР” гуманітарну допомогу”.

У тексті звернення також йдеться про те, що за час існування окупаційних адміністрацій на теренах окупованої Донеччини та Луганщини “побудовано демократичні органи”. Терористичні “ЛНР” і “ДНР” російські комуністи назвали “державами з усіма атрибутами легітимної влади”.

– Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації звертається до вас, шановний Володимире Володимировичу, з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” як самостійних, суверенних та незалежних держав, – йдеться у документі.

На думку російських депутатів, визнання псевдореспублік на території окупованого Донбасу є обґрунтованим та морально виправданим.

За попередньою інформацією, підтримати таку ініціативу КПРФ погодилися депутати фракції Справедлива Росія – За правду.

Комуністи вважають, що визнання Росією “ДНР” та “ЛНР” “створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту народів від зовнішніх загроз”.

Російський інструмент тиску

У коментарі Фактам ICTV політолог Володимир Фесенко заявив, що російська партія КПРФ є керованою опозицією, тому керівництво РФ через неї може висувати різні парламентські ініціативи, що будуть сприйняті як у Києві, так і країнами Заходу, як підготовка для російського вторгнення в Україну.

– Це інструмент тиску. Тиску на Україну і на Захід. Мовляв, якщо Захід не натисне на Київ, якщо Київ не буде виконувати Мінські угоди за російським сценарієм, тоді Росія визнає “ЛНР” та “ДНР”, – заявив Володимир Фесенко.

Визнання Росією квазідержавних утворень на території окупованого Донбасу, за словами Володимира Фесенко, зруйнувало б конструкцію Мінських угод.

На думку політолога, Кремль не розглядає визнання цих квазіутворень як обов’язкову опцію.

– Нема такого плану, що вони (влада Росії – Ред.) можуть визнати (“ЛДНР” – Ред.), але за інших умов. І не як привід для початку бойових дій, навпаки. Якщо вони підуть у військову атаку, то тільки після завершення військових дій, в разі, якщо їм вдасться розколоти Україну, ось тоді вони будуть визнавати. Але не “ДНР” і “ЛНР”, а як вони хочуть – “паралельну Україну”… проросійську, підконтрольну Росії, от її вони будуть визнавати, але не “ДНР” та “ЛНР”, – заявив Володимир Фесенко.

З іншого боку, про питання про “приєднання” до Росії терористичних утворень “ЛДНР” поки не йдеться.

– Більшість росіян не хочуть приєднання невизнаних держав, що казати про “ЛНР” та “ДНР”? От Абхазія, Придністров’я, вони давно просяться (приєднатись до Росії – Ред.), – заявив український політолог.

Джерело: Держдума РФ, Медуза