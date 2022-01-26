У світовому рейтингу мільярдерів Forbes 104 росіянина, і у 76 з них з кінця грудня скоротилися статки. Найбільше втрат у власників Новатека та Сибура Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка.

Як пише Forbes, січень виявився одним із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.

Після 13 січня, коли з’явилася заява російського МЗС щодо проблем у переговорах з НАТО, індекс Московської біржі впав більш ніж на 2%. 18 січня падіння становило 6,5%. Востаннє скорочення індексу Московської біржі більш ніж на 5% фіксувалося навесні 2020 року – на початку пандемії.

24 січня на тлі ризиків нового вторгнення Росії в Україну індекс Московської біржі впав на 5,9%. Курс долара піднявся вище за 79 рублів, євро – 89 рублів.

Сукупний статок 104 російських мільярдерів з 20 грудня 2021 року скоротився на $27,9 млрд.

У відносному вираженні найбільші втрати у засновника Arrival Дениса Свердлова, оцінка його статку зменшилася за місяць на 46%.

На другому місці – засновник Яндекса Аркадій Волож, статок якого скоротився на 26% (мінус $600 млн, до $1,7 млрд). Третій – Олег Тіньков – він втратив 21% свого статку.

Джерело: Forbes