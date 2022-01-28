Загроза вторгнення: Росія перекидає підрозділи медиків до українських кордонів – ЗМІ

Росія перекидає до українського кордону медичні підрозділи на тлі повідомлень про можливе вторгнення в Україну.

Як зазначили у коментарі для Wall Street Journal західні чиновники з питань оборони, цим Кремль переходить на рівень підготовки, якого не було за всі попередні періоди нарощування сил.

Ці кроки не означають, що Москва піде на вторгнення, проте є передумовою можливих бойових дій. Згідно з повідомленням видання, це посилило дискусію серед західних союзників щодо намірів російського президента Володимира Путіна.

Раніше інформація про медичні підрозділи була відсутня серед багатьох відеороликів у соціальних мережах, які повідомляли про масштабне нарощування російських військ та техніки біля кордонів України.

Окремо відомо, що Росія нещодавно провела великі медичні навчання за участю армійських медиків та 1,2 тис. співробітників військової поліції у Західному військовому окрузі, що межує з Україною.

У ході навчань було проведено тренування на військовослужбовцях з імітацією осколкових та кульових поранень. Медики та співробітники російської армії відпрацьовували евакуацію поранених з поля бою та імітували оперування тяжкопоранених.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі під назвою Союзна рішучість-2022 відбудуться з 10 до 20 лютого поточного року. Маневри, зокрема, відбуватимуться біля кордонів України.

Фото: Міноборони РФ