РФ запропонувала мешканцям Донбасу служити у своїй армії

Російська Федерація запропонувала мешканцям непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей служити у своїй армії.

Про це заявив перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійській інтеграції та зв’язках із співвітчизниками Віктор Водолацький.

– Ростовський обласний військкомат прийме мешканців Донбасу, які отримали паспорти РФ, поставить на облік і призове до армії, – сказав він.

Депутат зазначив, що у разі призову ці громадяни служитимуть на території Росії.

За словами Водолацького, забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення – одне з головних питань, яке обговорюється з мешканцями непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, яких нібито непокоїть перспектива деокупації цієї території Збройними силами України.

Нагадаємо, напередодні американські чиновники на умовах анонімності повідомили, що РФ накопичує на кордонах з Україною запаси крові та інші медичні матеріали.

На їхню думку, такі дії можуть свідчити про подальшу підготовку Москви до повномасштабного вторгнення до нашої країни.

При цьому вони зазначили, що сам собою цей факт ще не говорить про гарантований наступ ЗС РФ, проте без нього вторгнення неможливе.