Звинувачення, що Україна начебто готує якісь збройні провокації на Донбасі, є абсолютним нонсенсом.

Про це 28 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ми послідовно зміцнюємо нашу оборону. І це правда. Але ми чітко дотримуємося зобов’язань і розглядаємо сценарій політико-дипломатичного врегулювання як базового, – наголосив Олексій Резніков.

Має пояснення міністр оборони України і щодо деякого зменшення кількості провокацій з боку російських окупаційних сил в ОРДЛО останнім часом.

– Наші воїни привчили окупаційні сили, що провокації отримують відсіч, – зазначив очільник відомства.

Нині ж на ритм посилення оборони налаштовує те, говорить міністр, що вже чотири тижні, як діє Закон про основи національного спротиву, урядом ухвалені необхідні підзаконні акти, триває робота на рівні відомчих актів, а також те, що першим указом президента в 2022 році стало призначення Юрія Галушкіна на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

– Усі необхідні підрозділи від командування до майже 150 батальйонів на рівні районів вже створені. У прикордонних регіонах підрозділи територіальної оборони вже укомплектовані штатом мирного часу на 70%, – наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що упродовж 26 січня та станом на 07.00 27 січня в зоні ООС не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

27 січня ворог двічі порушив режим припинення вогню. Крім того, у Луганській області поблизу оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України намагалась проникнути диверсійно-розвідувальна група окупаційних військ.

25 січня на Донбасі було п’ять порушень режиму припинення вогню. Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.