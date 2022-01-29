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Факти / Світ / Росія

РФ накопичує на кордоні з Україною запаси крові та медобладнання

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Кров

Російська Федерація накопичує на кордонах з Україною запаси крові та інші медичні матеріали.

Це є черговим підтвердженням підготовки до повномасштабного вторгнення, вважають американські чиновники.

На їхню думку, дії Кремля мають вирішальне значення для визначення того, чи РФ готова буде вторгнутися в нашу країну, якщо президент Володимир Путін прийме відповідне рішення.

При цьому джерела відмовляються уточнювати, коли саме Вашингтону стало відомо про відправку Москвою крові та медобладнання до західного кордону. Двох із трьох неназваних чиновників запевняють, що це сталося протягом останніх тижнів.

У свою чергу, генерал США у відставці Бен Годжес, який працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики, запевняє, що подібні дії ще не вказують на неминучість вторгнення Росії на територію України, однак, за його словами, без них атака неможлива.

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Фото: Depositphotos

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