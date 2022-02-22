Путін вбивав і хоче вбивати: Навальний про агресію РФ та визнання “ЛДНР”

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відреагував на рішення президента РФ Володимира Путіна щодо визнання “незалежності” квазіформувань “ДНР” та “ЛНР”.

— Я дивився вчора на “засідання Ради безпеки”, це збіговисько маразматиків і злодіїв… і думав про таке ж збіговисько номенклатурних маразматиків з Політбюро ЦК КПРС, які приблизно ось так само, з власної забаганки, уявляючи себе геополітиками за “великою шахівницею”, ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану, – йдеться у заяві Навального на його сторінці у соціальній мережі Instagram.

Він зазначив, що результатом того рішення стали тисячі жертв, а “маразматики із Політбюро прикривалися дволикою ідеологією”.

— Ці путінські маразматики навіть ідеології не мають – лише постійну та неприкриту брехню. Вони навіть не обтяжують себе тим, щоб їхній casus belli мав би найменшу правдоподібність. І тим, і цим потрібне одне: відволікання уваги народу Росії від реальних проблем – розвитку економіки, зростання цін, що панує беззаконня, – і переключення їх у формат “імперської істерики”, – додав Навальний.

Він зазначив, що у колонії дивиться федеральні російські канали, на яких не показують новин про Росію, натомість там лише новини про Україну, США та Європу. Звернення Путіна до росіян він назвав божевільним.

— Замініть Україну в його промові на Казахстан, Білорусь, країни Балтії, Азербайджан, Узбекистан і так далі, включаючи навіть Фінляндію. І подумайте, куди далі понесе геополітична думка діда-маразматика. Все це дуже погано скінчилося для всіх у 1979 році. І зараз скінчиться погано. Афганістан був зруйнований, але й СРСР отримав смертельну рану.

Навальний впевнений, що агресія проти України погано закінчиться для Росії, як це сталося з Афганістаном для СРСР.

— З вини Путіна вже зараз можуть загинути сотні, а надалі десятки тисяч українців та громадян Росії. Так, він не дасть Україні розвиватися, потягне її в болото, але й Росія заплатить таку саму ціну. Боротися за Росію, рятувати її — це боротися за усунення Путіна та його клептократів від влади. Але зараз це означає і банальне “боротися за мир”.

Навальний додав, що саме Путін та його посіпаки із партії Єдина Росія та Радбезу РФ – є справжніми ворогами Росії, а не Україна та Захід. Адже “Путін вбивав і хоче вбивати”. Саме Кремль робить Росію біднішою, а не Вашингтон – впевнений політик.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

А ось трансляція засідання російської Ради безпеки відбувалася у записі. Зокрема, під час відеоряду глядачі могли помітити кілька нелогічних склейок планів, а також годинник міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який показував зовсім інший час.

Джерело: Олексій Навальний