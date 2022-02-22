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Факти / Світ / Росія

Путін вбивав і хоче вбивати: Навальний про агресію РФ та визнання “ЛДНР”

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відреагував на рішення президента РФ Володимира Путіна щодо визнання “незалежності” квазіформувань “ДНР” та “ЛНР”.

— Я дивився вчора на “засідання Ради безпеки”, це збіговисько маразматиків і злодіїв… і думав про таке ж збіговисько номенклатурних маразматиків з Політбюро ЦК КПРС, які приблизно ось так само, з власної забаганки, уявляючи себе геополітиками за “великою шахівницею”, ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану, – йдеться у заяві Навального на його сторінці у соціальній мережі Instagram.

Він зазначив, що результатом того рішення стали тисячі жертв, а “маразматики із Політбюро прикривалися дволикою ідеологією”.

— Ці путінські маразматики навіть ідеології не мають – лише постійну та неприкриту брехню. Вони навіть не обтяжують себе тим, щоб їхній casus belli мав би найменшу правдоподібність. І тим, і цим потрібне одне: відволікання уваги народу Росії від реальних проблем – розвитку економіки, зростання цін, що панує беззаконня, – і переключення їх у формат “імперської істерики”, – додав Навальний.

Він зазначив, що у колонії дивиться федеральні російські канали, на яких не показують новин про Росію, натомість там лише новини про Україну, США та Європу. Звернення Путіна до росіян він назвав божевільним.

— Замініть Україну в його промові на Казахстан, Білорусь, країни Балтії, Азербайджан, Узбекистан і так далі, включаючи навіть Фінляндію. І подумайте, куди далі понесе геополітична думка діда-маразматика. Все це дуже погано скінчилося для всіх у 1979 році. І зараз скінчиться погано. Афганістан був зруйнований, але й СРСР отримав смертельну рану.

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Навальний впевнений, що агресія проти України погано закінчиться для Росії, як це сталося з Афганістаном для СРСР.

— З вини Путіна вже зараз можуть загинути сотні, а надалі десятки тисяч українців та громадян Росії. Так, він не дасть Україні розвиватися, потягне її в болото, але й Росія заплатить таку саму ціну. Боротися за Росію, рятувати її — це боротися за усунення Путіна та його клептократів від влади. Але зараз це означає і банальне “боротися за мир”.

Навальний додав, що саме Путін та його посіпаки із партії Єдина Росія та Радбезу РФ – є справжніми ворогами Росії, а не Україна та Захід. Адже “Путін вбивав і хоче вбивати”. Саме Кремль робить Росію біднішою, а не Вашингтон – впевнений політик.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

А ось трансляція засідання російської Ради безпеки відбувалася у записі. Зокрема, під час відеоряду глядачі могли помітити кілька нелогічних склейок планів, а також годинник міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який показував зовсім інший час.

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Джерело: Олексій Навальний

Фото: Depositphotos

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