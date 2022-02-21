Трансляція російської Ради безпеки відбувалася у записі. Про це інформують низка Telegram-каналів та видань.

Зокрема, акцентується увага на кадрі з трансляції, де крупним планом видно, що годинник міністра оборони Росії Сергія Шойгу показує 12.47. Тобто, засідання Радбезу, ймовірно, відбувалося за п’ять годин до того, як його трансляцію показували на російському телебаченні.

Але це не єдиний випадок, що може свідчити про запис Радбезу РФ.

Зокрема, після виступу голови уряду РФ Михайла Мішустіна виступав голова Державної думи РФ Сергій Наришкін. При цьому на кадрах трансляції видно, як з трибуни йде генеральний прокурор РФ Ігор Краснов.

Ще одним аргументом, що свідчить про запис трансляції, є виступ голови Ради федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко. У її словах “тому Росія і підтримала “вільний вибір” Севастополя” з високою ймовірністю є монтажна склейка між словами “вибір” і “Севастополя”.

Зокрема, після слова вибір чутно початок голосного звуку, схожого на “у”. На відео в цей момент також є склейка – зображення Путіна змінилося зображенням Матвієнко.

Про скликання позачергового засідання Ради безпеки Росії стало відомо сьогодні, 21 лютого.

Путін збирає засідання Радбезу РФ на тлі інспірованого Кремлем значного загострення ситуації на українському Донбасі, посилення обстрілів та провокацій (як-от “евакуація” українських громадян, зокрема й дітей, до Ростовської області Росії).

15 лютого Держдума Росії підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних утворень “ДНР” та “ЛНР”. Тепер рішення повинен затвердити Кремль.