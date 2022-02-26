У Росії не можна скористатися платіжними системами Apple Pay та Google Pay. Про це повідомив Центробанк РФ.

Це стосується всіх основних банків, на які наклали санкції: Група ВТБ, Совкомбанк, Радкомбанк, Новікомбанк, Промзв’язокбанк, Відкриття.

– Карти цих банків не зможуть використовуватися з сервісами Apple Pay, Google Pay, але стандартна контактна або безконтактна оплата за цими картками доступна в повному обсязі на всій території Росії, – повідомляє Центробанк РФ.

Також клієнти цих банків не зможуть скористатися послугами платіжних систем Google та Apple й за кордоном.

Інформацію про це також підтвердив голова Мінцифри Михайло Федоров. Він також звернувся до голови компанії Apple, Тіма Кука, щоб той підтримав санкції влади США, а також заборонив завантажувати свої сервіси в магазин App Store для смартфонів та інших гаджетів компанії.

– Росія вже спостерігає проблеми з доступом до Apple Pay! – повідомляється у Telegram-каналі політика.

Нагадаємо, що 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення про закриття банків держави-агресора на території України. Тепер російські фінансові установи більше не працюватимуть в Україні. Серед них – АТ Міжнародний резервний банк, що на 100% належить ПАТ Ощадбанк Росії, та ПАТ Промінвестбанк, на 99,77% належить Державній корпорації розвитку ВЕБ.РФ.