Стало відомо, скільки платять російським солдатам за війну в Україні. Служба безпеки опублікувала чергове відео з полоненим російським офіцером.

Росіянин зізнався, що приїхав на війну заробляти гроші, бо йому не вистачало на сім’ю. За це офіцеру платили 60 тис. рублів на місяць, це близько $550.

– СБУ звертається до всіх російських загарбників: в Україні ви не заробите нічого, крім порції свинцю у власне тіло! Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! – йдеться у повідомленні СБУ.