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Факти / Світ / Росія

СБУ розкрила дані, скільки заробляють російські військові на війні в Україні

Людмила Богданова редакторка стрічки
СБУ розкрила дані, скільки заробляють російські військові на війні в Україні

Стало відомо, скільки платять російським солдатам за війну в Україні. Служба безпеки опублікувала чергове відео з полоненим російським офіцером.

Росіянин зізнався, що приїхав на війну заробляти гроші, бо йому не вистачало на сім’ю. За це офіцеру платили 60 тис. рублів на місяць, це близько $550.

– СБУ звертається до всіх російських загарбників: в Україні ви не заробите нічого, крім порції свинцю у власне тіло! Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! – йдеться у повідомленні СБУ.

Найманець РФ заявив, що нібито не знав, куди їде. Однак відзначив, що в Україні добрі люди.

– Дістав поранення, надали першу допомогу, нагодували, напоїли, дали, де поспати. Не б’ють, не ображають…, – сказав полонений.

Джерело: СБУ

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