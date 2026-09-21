Самовільне залишення військової частини або місця служби під час воєнного стану є кримінальним правопорушенням. Проте для тих, хто вперше вчинив СЗЧ, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за певних умов.

Що буде за перше СЗЧ, чи є судимість та як можна повернутися на службу, розбиралися Факти ICTV.

Перше СЗЧ: відповідальність

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби та за дезертирство.

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СЗЧ передбачене статтею 407 КК України, а дезертирство статтею 408 КК України. Відмінність полягає в тому, що під час дезертирства військовослужбовець залишає частину або місце служби з метою ухилитися від військової служби.

За СЗЧ і дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану, Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі.

Проте перше СЗЧ не означає, що військовослужбовець буде покараним. Для першого випадку закон передбачає окрему можливість звільнення від кримінальної відповідальності, якщо військовослужбовець виконає встановлені умови.

Перше СЗЧ: чи є судимість

Сам факт СЗЧ ще не означає появу судимості. За законом судимість виникає після того, як військового визнає винним суд. Тобто відкриття кримінального провадження або повідомлення про підозру не робить людину судимою.

Якщо військовослужбовця звільняють від кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку, обвинувального вироку з призначенням покарання немає. Відповідно, судимості за перше СЗЧ у такому випадку не буде.

Отже, чи буде судимість за перше СЗЧ залежить від того, чим закінчиться кримінальне провадження і чи повернеться військовий до служби.

Перше СЗЧ: чим загрожує та за яких умов можна уникнути кримінальної відповідальності

Спеціальний механізм для першого СЗЧ з’явився після ухвалення закону №3902-IX. Ним Кримінальний кодекс доповнили частиною п’ятою статті 401.

Вона стосується військовослужбовця, який вперше під час воєнного стану вчинив правопорушення за статтею 407 або 408 КК України.

Щоб скористатися цією можливістю, військовослужбовець має:

Добровільно звернутися до слідчого, прокурора або суду із заявою про бажання повернутися на службу.

Йдеться про повернення до своєї або іншої військової частини чи до місця служби для подальшого проходження служби.

Потрібна також письмова згода командира або начальника військової частини на продовження служби.

Отже, закон вимагає, щоб військовослужбовець добровільно заявив про бажання продовжити службу та отримав згоду командування.

Якщо ці умови виконані, військовослужбовець звільняється від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ або дезертирство.

Що буде за перше СЗЧ після повернення

Після виконання необхідних умов питання вирішується в межах кримінального провадження.

Якщо суд закриває кримінальне провадження та звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності, його мають поновити на військовій службі. Після набрання відповідною ухвалою суду законної сили військовослужбовець повинен прибути до військової частини або місця служби не пізніше 72 годин.

Спрощене повернення із СЗЧ

Окремо уряд кілька разів запроваджував тимчасовий механізм, який давав змогу військовослужбовцям повернутися із СЗЧ або дезертирства за спрощеною процедурою.

Остання постанова Кабміну №767, яка давала можливість повернутися за спрощеною схемою, стосувалася тих, хто залишив військову частину або дезертирував до 12 червня 2026 року. Рапорт на повернення за цією процедурою можна було подати до 20 вересня 2026 року.

Як пояснювала Фактам ICTV адвокатка Вікторія Косюк, військовий міг сам обрати частину, до якої хотів повернутися. Військова частина мала сім календарних днів, щоб розглянути рапорт.

Якщо відповідь була позитивною, військовослужбовець мав прибути до обраної частини. Після повернення його не могли перевести до іншої частини без письмової згоди протягом шести місяців. Виняток передбачався для випадків розформування, ліквідації або реорганізації частини.

Цей механізм спрощував саме повернення на службу. Але він не скасовував вимог частини п’ятої статті 401 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ.

Термін подання рапортів за тимчасовою спрощеною процедурою завершився 20 вересня 2026 року. Тому скористатися саме цим механізмом вже не можна.

Як пояснювала Вікторія Косюк Фактам ICTV, для військових, які не встигли скористатися цією процедурою, а також для тих, хто вчинив СЗЧ після 13 червня 2026 року, застосовується загальний порядок повернення. У такому випадку немає можливості самостійно обрати військову частину, яка діяла в межах експериментального механізму.

— Для тих, хто не встигне скористатися експериментальним проєктом до 20 вересня 2026 року, а також для випадків СЗЧ, зафіксованих після 13 червня 2026 року, буде відсутнє право вибору військової частини, а повернутися можна буде через батальйони резерву, — попередила Вікторія Косюк.

При цьому саме закінчення строку спрощеного повернення не скасовує можливості звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ. Для цього, як і раніше, потрібно виконати умови, передбачені частиною п’ятою статті 401 КК України.

Перше СЗЧ: що змінить законопроєкт №16074

Наразі пропонують змінити механізм повернення військовослужбовців після першого СЗЧ. 15 вересня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16074.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону та зробити підставою для закриття кримінального провадження добровільне повернення військовослужбовця і продовження ним служби.

Простіше кажучи, зараз закон говорить про звільнення від кримінальної відповідальності, а новий законопроєкт пропонує окремо прописати в процесуальному законодавстві підставу, за якою кримінальне провадження можна буде закрити.

Йдеться про військовослужбовців, які вперше під час воєнного стану вчинили СЗЧ або дезертирство, а потім добровільно повернулися до своєї чи іншої військової частини та продовжили службу.

Чим новий порядок відрізнятиметься від чинного

Головна зміна полягає в тому, що процедура стане простішою. Зараз військовослужбовець, який хоче скористатися можливістю звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ, має звернутися до слідчого, прокурора або суду, заявити про бажання продовжити службу та отримати письмову згоду командира.

За законопроєктом №16074 ключовими будуть добровільне повернення та подальше проходження служби. Факт повернення і продовження служби має підтвердити командир або начальник військової частини.

Якщо кримінальне провадження ще перебуває на досудовому етапі, його зможе закрити прокурор. Якщо справа вже розглядається судом, рішення ухвалюватиме суд.

Окремо законопроєкт пропонує спростити саме поновлення на службі. Військовослужбовець, якому службу призупинили через СЗЧ або дезертирство, зможе особисто подати заяву або рапорт про повернення до своєї чи іншої військової частини.

Після прибуття командир протягом 72 годин має поновити військову службу та дію контракту, а також виплату грошового забезпечення та інші види забезпечення. При цьому час, протягом якого військова служба була призупинена, не оплачуватиметься.

Отже, якщо законопроєкт №16074 ухвалять, для військовослужбовця процедура повернення може стати простішою: добровільне повернення та продовження служби стануть підставою для закриття кримінального провадження.

Поки що цей законопроєкт не ухвалений. Тому у 2026 році діють нинішні правила. Отже, перше СЗЧ не скасовує кримінальну відповідальність, але за виконання визначених законом умов військовослужбовець може бути від неї звільнений.

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