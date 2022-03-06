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Факти / Світ / Росія

Не більше $5 тис.: у РФ обмежили грошові перекази родичам за кордон

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

Центробанк Росії запровадив нові обмеження для громадян країни-агресора. Тепер росіяни не можуть переводити за кордон понад $5 тис. на місяць.

Так, тепер фізичні особи не зможуть перевищити доступний ліміт під час переказів, у тому числі своїм дружинам та близьким родичам. Під список обмежень також потрапили батьки, діти, бабусі та онуки.

Нагадаємо, що економіка Росії стрімко котиться вниз. І якщо зараз жителі країни-агресора це ще не усвідомили, то згодом вони відчують вплив санкцій на повну силу.

Так, навіть платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про свій вихід з Росії. Відомо, що картки, які росіяни отримали всередині країни, нормально функціонуватимуть на просторах РФ, але за кордоном вони не працюють- жоден банк, магазин чи компанія не зможе прийняти платіж.

Навіть у закордонних інтернет-магазинах не прийматимуться російські картки Visa та Mastercard. Ситуація в Росії також дзеркальна – отримані картки за кордоном не працюватимуть у РФ.

Також Нацбанк України заблокував роботу карток у межах нашої країни, які були випущені в Росії чи Білорусі.

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Фото: Pexels

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