За час війни російські пропагандисти все частіше почали поширювати фейки про нібито наявну біологічну зброю на території України.

Так, Міноборони РФ заявляє, що Україна разом з американськими вченими нібито створює біологічну зброю. У Пентагоні такі твердження назвали абсурдними.

Факти ICTV зібрали, яку інформацію про “біологічну зброю в Україні” поширюють російські пропагандисти та офіційні особи.

Що таке біозброя?

Біологічна зброя – це патогенні мікроорганізми або їх штами, віруси, бактеріальні токсини, які призначені для масового ураження населення супротивника, фермерських тварин, посівів, зараження джерел води тощо.

Такі патогени можуть поширюватись за допомогою мікроорганізмів або тварин-переносників. Біологічна зброя заборонена згідно з Женевським протоколом 1925 року.

Які фейки про біозброю поширює РФ?

Так, у Міноборони РФ заявили, що Пентагон продовжує фінансувати на території України дослідження нібито з розробки та виробництва військово-біологічної зброї.

– Стали відомі подробиці проєкту, що реалізувався у лабораторіях Києва, Харкова, Одеси та був розрахований на період до 2020 року. Його метою було вивчення поширення особливо небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі через високопатогенний штам, летальність якого для людей становить 50%, – заявили в РФ.

Російське відомство запевняє, що виявлено два види перелітних птахів, які літають переважно через територію РФ. Саме це може нести “небезпеку для російських людей”.

А ще в Росії заявили, що в українських лабораторіях, які нібито перебувають у безпосередній близькості до російського кордону, “вивчаються патогени, що розповсюджуються кажанами”. Такі ж “дослідження” проводяться і в лабораторіях Грузії, як стверджують у Міноборони РФ.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито від співробітників українських біолабораторій було “отримано документацію про екстрене знищення 24 лютого особливо небезпечних патогенів збудників чуми, сибірки, туляремії, холери та інших смертельних хвороб”.

Захарова запевняє, що в їхньому розпорядженні є відповідний наказ МОЗ України та акт про нібито знищення патогенів.

У Слідчому комітеті вирішили перевірити ці “відомості”.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Анталії заявив, що в Україні за підтримки США нібито створюється етнічно орієнтована біологічна зброя.

– Нас дуже турбує інформація про те, що Пентагон створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми зі створення таких військово-біологічних лабораторій по всьому світу, порушуючи відповідну Конвенцію щодо заборони біологічно токсинної зброї, – сказав Лавров.

Варто зазначити, що і в Пентагоні, і в Держдепі США спростували заяви Москви, назвавши фейковими.

У Києві є п’ять біологічних дослідних лабораторій. За даними Пентагону, там робота зосереджена на діагностиці, терапії, лікуванні, профілактиці та вакцинах. Ці лабораторії ніяк не використовувалися і не використовуються у військових цілях, заявили в Міноборони США.

Також у Державному департаменті США назвали відвертою брехнею заяви Кремля про лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї в Україні.

— Кремль навмисно поширює відверту брехню про те, що Сполучені Штати та Україна ведуть діяльність із створення хімічної та біологічної зброї в Україні. Ми також бачили, як офіційні особи КНР повторюють ці теорії змови. Ця російська дезінформація — повна нісенітниця, і Росія не вперше вигадує подібні хибні твердження проти іншої країни, — йдеться у повідомленні.

У Держдепі вважають, що такими помилковими заявами Росія намагається вигадати собі привід для того, щоб виправдати свою війну в Україні.