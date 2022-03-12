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Факти / Світ / Росія

Росія стала найбільш підсанкційною країною за останні 70 років – РНБО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія Кремль

Російська Федерація обійшла Іран, Сирію, Північну Корею та низку інших держав за кількістю накладених санкцій.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Так, за останні вісім років Росія отримала найбільше санкцій, ніж Північна Корея, М’янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років. На РФ наклали 3 577 обмежень.

Варто зазначити, що процес скасування санкцій досить повільний. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями.

Які наслідки санкцій для Росії:

  • Після запровадження санкцій у 2014 році ВВП Росії впав на 2%;
  • Після запровадження останніх санкцій російська економіка відчуває складнощі;
  • Очікується дефолт країни.

Щодо дефолту, то тут думки експертів відрізняються. Проте навіть найоптимістичніші прогнози вказують, що банкрутство РФ може статися не раніше травня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок воєнної агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Найбільше на безробіття торкнулося мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. людей.

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Фото: Pexels

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