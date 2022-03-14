Раптово “прозрів” у полоні: найманець РФ закликав росіян виходити на протести

Міф президента Росії Володимира Путіна про “денацифікацію” України не сприймають навіть його найманці. Служба безпеки України оприлюднила відео з чергового допиту загарбника.

– Якби тут були б нацисти, мене б, азіата, тут загризли, – сказав один з путінських найманців.

У СБУ наголосили, що російський військовослужбовець раптово “прозрів”, коли потрапив в український полон. Він переконаний, що всі казки президента РФ Путіна про нацистів в Україні – це фейк.

Зараз російський солдат-строковик телефонує своїм знайомим та хоче влаштувати масові протести, зазначили у СБУ.

– Потрібно, щоб люди виходили на бунти, щоб всі знали: у нас говорять неправду, – переконаний найманець Російської Федерації.

У Службі безпеки України наголосили, що це риторичне питання, чи вийдуть жителі Росії на протести. Зараз обов’язок українців – захищати свою батьківщину та давати прочухана російським військовослужбовцям.