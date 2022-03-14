Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ / Росія

Раптово “прозрів” у полоні: найманець РФ закликав росіян виходити на протести

Юля Захарченко редакторка стрічки
Раптово “прозрів” у полоні: найманець РФ закликав росіян виходити на протести

Міф президента Росії Володимира Путіна про “денацифікацію” України не сприймають навіть його найманці. Служба безпеки України оприлюднила відео з чергового допиту загарбника.

– Якби тут були б нацисти, мене б, азіата, тут загризли, – сказав один з путінських найманців.

У СБУ наголосили, що російський військовослужбовець раптово “прозрів”, коли потрапив в український полон. Він переконаний, що всі казки президента РФ Путіна про нацистів в Україні – це фейк.

Зараз російський солдат-строковик телефонує своїм знайомим та хоче влаштувати масові протести, зазначили у СБУ.

– Потрібно, щоб люди виходили на бунти, щоб всі знали: у нас говорять неправду, – переконаний найманець Російської Федерації.

У Службі безпеки України наголосили, що це риторичне питання, чи вийдуть жителі Росії на протести. Зараз обов’язок українців – захищати свою батьківщину та давати прочухана російським військовослужбовцям.

Читайте
СБУ перехопила розмову російських військових, які намагаються прорватися під Сумами

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка