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Факти / Світ / Росія

Росію виключили із Ради Європи

Валентина Летяк редакторка стрічки
Росію виключили з Ради Європи

На позачерговому засіданні 16 березня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про виключення Російської Федерації.

– Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів ухвалив рішення у контексті процедури, започаткованої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, що Російська Федерація відсьогодні припиняє бути членом Ради Європи після 26 років членства, – йдеться на сайті організації.

Прапор РФ зняли з флагштока перед Радою Європи.

25 лютого після обміну думками з Парламентською асамблеєю Комітет міністрів ухвалив рішення про початок процедури та погодився позбавити Російську Федерацію права представництва у Раді Європи.

Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Напередодні, 15 березня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, що Росія більше не може бути державою-членом Організації.

Цього ж дня Росія подала заяву про свій вихід із Ради Європи та намір денонсувати Європейську конвенцію про права людини.

Джерело: coe.int

Фото: Володимир Ар’єв

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