Росія почала використовувати старішу та менш точну зброю – Міноборони Британії

У війні проти України Росія витратила набагато більше зброї, ніж Кремль планував спочатку. Це відбулося через запеклу відсіч українців та неспроможність російської армії контролювати повітряний простір України.

Росія ймовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала використовувати старішу та менш точну зброю.

