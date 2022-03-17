Росія почала використовувати старішу та менш точну зброю – Міноборони Британії

У війні проти України Росія витратила набагато більше зброї, ніж Кремль планував спочатку. Це відбулося через запеклу відсіч українців та неспроможність російської армії контролювати повітряний простір України.

Росія ймовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала використовувати старішу та менш точну зброю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UPQE4x2Bzi ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/sToWIqF20K — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 16, 2022

За даними Міністерства оборони Великої Британії, країна-агресор може почати використовувати інше озброєння, яке з більшою ймовірністю призведе до нових жертв серед цивільного населення.

– Ймовірно Росія почала використовувати цю зброю через нездатність досягнути своїх військових цілей, – повідомили у Міноборони Британії.

Ця зброя менш точна та ефективна, однак може забрати життя мирних жителів, вважає британське Міністерство оборони.

В останніх звітах ООН йдеться, що станом на 15 березня внаслідок російської агресії вже загинуло близько 726 мирних жителів, ще 1 174 людей дістали поранення.

В ООН припускають, що справжня кількість жертв може бути значно більшою та продовжуватиме зростати, поки триває війна в Україні.