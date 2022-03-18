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Факти / Світ / Росія

Немає ознак того, що Путін готовий зупинитися – Блінкен

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Немає ознак того, що Путін готовий зупинитися – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки що не бачить ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинити війну.

Про це Блінкен сказав під час брифінгу.

За його словами, вторгнення в Україну триває не за планом Путіна.

– Український народ не вітає російських військових. Навпаки. Вони борються з надзвичайною мужністю, щоб захистити свої будинки, свої сім’ї, свою країну, – зазначив Блінкен.

Держсекретар вважає, що Путін не здається і, можливо, впадає у ще більший розпач.

США всіляко підтримують зусилля України припинити війну дипломатичним шляхом.

– Але знову ж таки дипломатія потребує від обох сторін сумлінної участі в деескалації, і я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте, наприклад, останні його висловлювання, це наводить на думку, що він рухається в протилежному напрямку. Але не звертайте увагу на слова. Насправді ми зосереджені на діях, і дії, які Росія робить кожен божий день, повністю контрастують із будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями щодо припинення війни, — зазначив Ентоні Блінкен.

Держсекретар сподівається, що Росія вживе конструктивних дій щодо деескалації, зупинить насильство і розпочне сумлінні переговори.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США “дасть знати” лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, які наслідки чекатимуть на його країну, якщо він вирішить підтримати Росію у її злочинній війні проти України.

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Фото: Depositphotos

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