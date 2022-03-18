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Китай нестиме відповідальність за будь-яку підтримку Росії – Блінкен

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Китай нестиме відповідальність за будь-яку підтримку Росії – Блінкен

Президент США “дасть знати” лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, які наслідки чекатимуть на його країну, якщо він вирішить підтримати Росію у її злочинній війні проти України.

Про це 17 березня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він нагадав, що 18 березня має відбутися офіційна розмова між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом.

– Ми продовжуємо закликати усі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати усі важелі впливу, які вони мають, щоб змусити Москву припинити цю війну. Ми вважаємо, що Китай несе відповідальність за використання свого впливу на президента Путіна та захист міжнародних правил та принципів, – сказав Блінкен.

Також Ентоні Блінкен висловив думку, що офіційний Пекін “прагне посісти позицію нейтрального арбітра”, відмовляючись засуджувати путінську агресію в Україні.

Американський уряд, за словами держсекретаря, стурбований попередньою інформацією про те, що Китай може надати військову допомогу Кремлю, а також підтримати уряд Росії на тлі жорстких економічних санкцій.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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