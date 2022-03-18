Військові США, яких Росія назвала найманцями, вбитими в Україні, насправді живі та в безпеці

Троє військовослужбовців Національної гвардії Теннессі, які були помилково ідентифіковані в повідомленні російських ЗМІ як найманці, вбиті в Україні, насправді живі і здорові.

Про це повідомила Національна гвардія Теннессі.

This afternoon the Russian media outlet “Pravda” falsely reported that three members of the Tennessee National Guard, which it labeled as “mercenaries” were killed while fighting in Ukraine. The reporting by “Pravda” is patently false. Statement: https://t.co/8aX1hVYZuI pic.twitter.com/b80lHu04AI — NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) March 17, 2022

Хоча Джо Байден наказав вивести американські війська з України ще до вторгнення Росії, аби запобігти прямої конфронтації з противником, що володіє ядерною зброєю.

Але у матеріалі, опублікованому в російській газеті Правда, американці були названі по іменах з військовими посадами.

У матеріали навіть написали хитромудре пояснення того, як ці три військові були ідентифіковані. Нібито російські військові знайшли рюкзак поруч із загиблими, в якому знайшли прапор штату Теннессі.

– Гвардія Теннессі обізнана про фальшиві новини, що надходять з Росії, – сказала представниця великої Національної гвардії США Трейсі О’грейді.

У заяві гвардії Теннессі також вказується, що військові, помилково згадані у статті, зараз знаходяться в безпеці.