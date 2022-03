Військові США, яких Росія назвала найманцями, вбитими в Україні, насправді живі та в безпеці

Троє військовослужбовців Національної гвардії Теннессі, які були помилково ідентифіковані в повідомленні російських ЗМІ як найманці, вбиті в Україні, насправді живі і здорові.

Про це повідомила Національна гвардія Теннессі.

This afternoon the Russian media outlet “Pravda” falsely reported that three members of the Tennessee National Guard, which it labeled as “mercenaries” were killed while fighting in Ukraine. The reporting by “Pravda” is patently false. Statement: https://t.co/8aX1hVYZuI pic.twitter.com/b80lHu04AI

— NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) March 17, 2022