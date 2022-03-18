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Факти / Світ / Росія

Військові США, яких Росія назвала найманцями, вбитими в Україні, насправді живі та в безпеці

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Армія США у Європі

Троє військовослужбовців Національної гвардії Теннессі, які були помилково ідентифіковані в повідомленні російських ЗМІ як найманці, вбиті в Україні, насправді живі і здорові.

Про це повідомила Національна гвардія Теннессі.

Хоча Джо Байден наказав вивести американські війська з України ще до вторгнення Росії, аби запобігти прямої конфронтації з противником, що володіє ядерною зброєю.

Але у матеріалі, опублікованому в російській газеті Правда, американці були названі по іменах з військовими посадами.

У матеріали навіть написали хитромудре пояснення того, як ці три військові були ідентифіковані. Нібито російські військові знайшли рюкзак поруч із загиблими, в якому знайшли прапор штату Теннессі.

– Гвардія Теннессі обізнана про фальшиві новини, що надходять з Росії, – сказала представниця великої Національної гвардії США Трейсі О’грейді.

У заяві гвардії Теннессі також вказується, що військові, помилково згадані у статті, зараз знаходяться в безпеці.

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