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Факти / Світ / Росія

Розвідка оприлюднила список пілотів 559-го бомбардувального авіаполку РФ

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
літак, самолет

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали у розпорядження список російських пілотів, які бомбардують українські міста та цивільне населення.

Йдеться про військовослужбовців 559-го бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392, місто Морозовськ).

Список налічує 406 осіб, причетних до військових злочинів в Україні. Повний перелік імен можна переглянути на сайті Міноборони.

– Краще моліться, “літуни”, щоб вам, як і вашим колегам, катапульту у літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ — стережіться. А для кого це буде перший виліт — здайтеся у полон, щоб не накликати кару Божу на себе та свою сім’ю! – попередили у ГУР.

список військовослужбовців РФ
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