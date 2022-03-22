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Факти / Світ / Росія

Російській економіці прогнозують падіння на 8% та споживчу інфляцію на 18%

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Російській економіці прогнозують падіння на 8% та споживчу інфляцію на 18%

Сьогодні через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на рейтингове агентство Fitch Ratings.

Агентство в свою чергу прогнозує падіння економіки РФ на 8%.  В той час, як дефолт 1998 року призвів до падіння ВВП на 5,4%.

Також у Fitch Ratings прогнозують, що споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%.

В агентстві, зокрема, прогнозують зниження рівня іноземних інвестицій в Росії, оскільки дедалі більше міжнародних компаній залишають її ринок.

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Фото: Depositphotos

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