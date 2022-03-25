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Факти / Світ / Росія

За “мужність” та “відвагу”: окупантів нагородили за окопи біля сільської школи на Київщині

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
За “мужність” та “відвагу”: окупантів нагородили за окопи біля сільської школи на Київщині

У Міноборони РФ відзвітували про нагородження їхніх військовослужбовців, які нібито відзначилися у війні в Україні. З’ясувалося, що нагороди і медалі вони отримали за вириті окопи навколо сільської школи на Київщині.

За даними розслідування українських журналістів, командувач військами Східного округу РФ Олександр Чайко завітав “на передову” до села Катюжанка. Там він вручив військовим “ордени мужності” та “медалі за відвагу”.

– Журналісти встановили локацію та дійшли висновку, що окупаційні війська влаштували командний пункт на території школи, – йдеться у матеріалі.

У Міноборони РФ локація, де зараз перебувають їхні військові, є “передовою”. Як з’ясували українські журналісти, йдеться про Катюжанську загальноосвітню школу I – IIІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області.

– На супутникових знімках військові помітили щонайменше шість окопів для техніки (що свідчить про те, що це командний пункт або пункт управління) та одне укриття для особового складу. Деякі окопи вириті на території шкільного спортмайданчику, – йдеться у матеріалі.

Катюжанка розташована за 50 км від Києва. Появу російських регулярних військ у селі було зафіксовано 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

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