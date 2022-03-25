За “мужність” та “відвагу”: окупантів нагородили за окопи біля сільської школи на Київщині

У Міноборони РФ відзвітували про нагородження їхніх військовослужбовців, які нібито відзначилися у війні в Україні. З’ясувалося, що нагороди і медалі вони отримали за вириті окопи навколо сільської школи на Київщині.

За даними розслідування українських журналістів, командувач військами Східного округу РФ Олександр Чайко завітав “на передову” до села Катюжанка. Там він вручив військовим “ордени мужності” та “медалі за відвагу”.

Чиновник Мінборони РФ нагородив «за відвагу» військових, які окопалися на території школи на Київщиніhttps://t.co/MHJ3w6kn63 pic.twitter.com/4BR9xhkPTP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 24, 2022

– Журналісти встановили локацію та дійшли висновку, що окупаційні війська влаштували командний пункт на території школи, – йдеться у матеріалі.

У Міноборони РФ локація, де зараз перебувають їхні військові, є “передовою”. Як з’ясували українські журналісти, йдеться про Катюжанську загальноосвітню школу I – IIІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області.

– На супутникових знімках військові помітили щонайменше шість окопів для техніки (що свідчить про те, що це командний пункт або пункт управління) та одне укриття для особового складу. Деякі окопи вириті на території шкільного спортмайданчику, – йдеться у матеріалі.

Катюжанка розташована за 50 км від Києва. Появу російських регулярних військ у селі було зафіксовано 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення РФ.