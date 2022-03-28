Знищення корабля Саратов похитнуло впевненість РФ щодо майбутніх операцій на узбережжі

Знищення десантного корабля Саратов у Бердянську похитнуло впевненість ВМС Росії щодо проведення майбутніх операцій поблизу українського узбережжя.

Таку інформацію Британської розвідки опублікувало міністерство оборони Великої Британії.

У Бердянську, 24 березня, українські захисники знищили десантний корабель Саратов. За повідомлення британської розвідки, це неабияк позбавило МВС РФ впевненості щодо проведення операцій у безпосередній близькості від узбережжя України.

Також розвідка повідомила, що російські військові продовжують віддалену блокаду українського узбережжя, що, фактично, ізолює Україну від міжнародної військової торгівлі.