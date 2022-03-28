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Факти / Україна / Суспільство

Поплічники Путіна не захочуть померти від ядерної війни, тому не потрібно боятися його погроз – експерт

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ядерна зброя

Не потрібно боятися погроз Росії ядерним ударом, адже його поплічники не захочуть загинути в ядерній війні.

Про це заявив професор економіки Каліфорнійського університету Юрій Городніченко в ефірі телемарафону.

Городніченко наголосив, що риторика Заходу змінюється. Якщо в перші дні війни ЄС відмовлялися надавати Україні гідну підтримку, то сьогодні Захід готовий відповідати на будь-яку агресію РФ.

Економіст нагадав, що після Другої світової війни, ключовим питання протистояння країн НАТО та Радянським союзом була концепція гарантованого взаємознищення.

Тобто у випадку нападу однієї зі сторін, інша – має військові сили для повного знищення противника.

– Переможців у такій війні немає, – зазначає Городніченко.

Протистояння під час Холодної війни було побудоване на балансі терору. За словами експерта, висновки з концепції гарантованого взаємознищення – деескалація через ескалацію.

– Наприклад, якщо ви погрожуєте ядерної зброєю, то інша сторона скаже те саме. Карибська криза – яскравий приклад того, як було розв’язано таку дилему. Коли Хрущов поставив ядерні ракети на Кубі, США у відповідь заявили, що піднімуть у повітря ядерні бомбардувальники. Врешті решт, ракети з Куби прибрали, – розповідає експерт.

Городніченко зазначив, що і сьогодні концепція взаємознищення працює таким чином.

– Навіть невелика атака з боку РФ на НАТО може призвести до дуже поганих наслідків. Росія розуміє, що НАТО буде відповідати на такі кроки, – наголосив експерт.

Городніченко додав, що у ланцюжку прийняття рішення випустити ядерну зброю, знайдеться людина, яка не захоче виконувати наказ, бо це закінчення погано для усіх.

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Фото: Dreamstime

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