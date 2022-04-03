Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, котрий зараз є радником лідера російської опозиції Олексія Навального, заявив, що час перебування президента Росії Володимира Путіна при владі пораховано.

В інтерв’ю CNN він заявив, що вищі посадові особи російського уряду “особисто спустошені” агресією Володимира Путіна в Україні.

– Вперше в історії ми рухаємось у зворотному напрямку. У нас було багато труднощів у 70-ті, 80-ті та 90-ті роки, але ми все ще були певною мірою відкриті світові, і напрямок був зовсім іншим, – сказав Володимир Мілов.

Він нагадав, що зараз Росія відключена від глобальних ринків, глобальної фінансової архітектури, технологій, логістики тощо.

За його словами, подібної ізоляції не було раніше, і ті, хто перебуває при владі, визнають це.

– Тому, коли я говорю “спустошена”, я маю на увазі саме це, – сказав Мілов.

У своїй статті, опублікованій 18 березня в журналі Journal of Democracy, Володимир Мілов написав, що “Дні Путіна пораховані”.

Він додав, що Володимир Путін, як і раніше, міцно тримається за владу, але, швидше за все, ненадовго.

– Він може протриматися якийсь час, але за кілька тижнів, місяців, далі по дорозі, набагато більше людей усередині системи почнуть сумніватися в тому, що він робить, прості росіяни висловлюватимуть невдоволення погіршенням економічної ситуації, величезними втратами у війні. Це те, з чим Путін ніколи не стикався, – сказав російський політик.

Опозиціонер Мілов вважає, що російські еліти почнуть сумніватися у тому, в якому напрямку рухається країна, і чи Володимир Путін є правильним лідером.

Проте зараз, за ​​його словами, спілкування між урядовцями відстежується значною мірою, можливо, навіть більше, ніж стеження за опозицією. Опоненти бояться висловлюватись про політику Путіна в Україні.

– Якщо дві людини, троє людей або більше почнуть говорити про те, що Путін веде країну в неправильному напрямку, це з великою часткою впевненості буде записано і надійде Путіну, – стверджує політик Мілов.

Раніше у Пентагоні стверджували, що Міністерство оборони РФ не повністю інформує Володимира Путіна про реальний стан війни в Україні.

Фото: Владимир Милов