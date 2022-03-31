Путіна не інформують про реальний стан війни в Україні – Пентагон

Міністерство оборони РФ не повністю інформує Володимира Путіна про реальний стан війни в Україні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Вже неодноразово з’являлась інформація стосовно незнання Путіна реальної ситуації в Україні. Але тепер і Кірбі підтвердив, що Пентагон згоден з тим, що Путіна не повністю інформують про перебіг військового вторгнення Росії в Україну.

Він не повідомив подробиць, які вплинули на таку думку, лише додав, що США немає доступу до всієї інформації, яку отримує Путін.