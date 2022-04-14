Іспанська мережа готелів RIU тепер не буде приймати нових клієнтів з РФ.

Про це повідомляє УНІАН.

Починаючи з 13 квітня заборона поширюватиметься на готелі в ОАЕ, Домінікані, на Мальдівах і Шрі-Ланці.

Але якщо росіяни вже забронювали готель, вони можуть відправитись на відпочинок, а от нові бронювання прийматися більше не будуть.

Мережа готелів поки офіційно не прокоментувала своє рішення, але сайт компанії вже призупинив свою роботу для російських користувачів.

За даними російських туроператорів, мережа RIU була однією з найпопулярніших серед російських туристів.