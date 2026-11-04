Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала необхідні умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Прогрес у підготовці до членства покращився у дев’яти розділах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький про звіт Єврокомісії щодо України

– Сьогодні звіт Єврокомісії мені особисто передала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися, – зазначив він.

За словами прем’єра, оцінки підготовки України до вступу покращилися у дев’яти розділах. Це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.

Зараз дивляться

– Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ, – додав Корецький.

Хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія зафіксувала у 10 розділах. Серед них – енергетика, цифрова сфера, фінансові послуги, оподаткування, освіта, наука, сільське господарство та митниця.

За словами прем’єр-міністра, вперше найвищу оцінку прогресу отримала сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони.

Єврокомісія відзначила незалежну та ефективну діяльність антикорупційних інституцій України. Покращилися й оцінки у сферах судової влади та юстиції.

– Наступна мета – отримати проміжну оцінку бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року. Для цього за ініціативи президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створено спільну робочу групу України та ЄС. Ми ставимо амбітні, але осяжні цілі. Є сфери, де треба працювати швидше. Рекомендації Єврокомісії ми беремо в роботу, – наголошується в повідомленні Корецького.

Нагадаємо, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення ЄС. У документі оцінили поступ України на шляху до членства та визначили наступні кроки євроінтеграції.

Фото: Сергій Корецький

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