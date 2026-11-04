У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 40 людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив в. о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Удар по Комишувасі: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до 40 людей. За останніми даними, ще п’ятеро людей дістали поранення, понад 30 людей можуть залишатися під завалами, майже 50 вважаються зниклими безвісти. Їхня доля наразі невідома.

Зараз дивляться

На місці російського удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають людей та встановлюють наслідки атаки.

Нагадаємо, що 2 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про масовані російські удари по Комишувасі Запорізької області.

За словами глави держави, російські війська спочатку атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. У приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі.

— Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу, — розповів Зеленський.

Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб. За інформацією президента, цього разу під удар потрапило укриття, де перебували люди.

Спочатку Зеленський повідомив про 18 загиблих і п’ятьох поранених. Згодом у ДСНС уточнили, що кількість жертв зросла до 26 людей.

Серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених — двоє працівників ДСНС.

Президент наголосив, що російські війська знали про гуманітарне призначення школи, оскільки допомогу там регулярно отримували місцеві жителі.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.