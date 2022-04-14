У середу, 13 квітня, російський ракетний крейсер Москва отримав значні пошкодження внаслідок ураження двома ракетами Нептун, які випустили українські військові.
Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місцепризначення.
Що відомо про крейсер Москва
Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.
У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.
Згодом, в другій половині 2015, року корабль очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.
Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.
В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.
На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.
Характеристики:
- Довжина – 186,4 м;
- Ширина – 20,8 м;
- Осадка – 8,4 м;
- Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.
- Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;
- Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;
- Автономність по запасам провіанту — 30 діб;
- Екіпаж – 510 чоловік.
Крейсер Москва озброєний:
- артилерійською установкою АК-130,
- шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,
- вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,
- вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф
- двома ЗРК Оса-МА,
- двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.
- на палубі Москви базується гелікоптер Ка-27.
Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.