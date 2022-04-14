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Факти / Світ / Росія

Озброєний ракетами та гелікоптером на палубі: що відомо про крейсер Москва

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Озброєний ракетами та гелікоптером на палубі: що відомо про крейсер Москва

У середу, 13 квітня, російський ракетний крейсер Москва отримав значні пошкодження внаслідок ураження двома ракетами Нептун, які випустили українські військові.

Крейсер, який брав безпосередню участь у бомбардуванні наших прикордонників на острові Зміїний, зрештою дістався свого місцепризначення.

Що відомо про крейсер Москва

Корабель був спущений на воду в Миколаєві ще у 1979 році. Спочатку він отримав назву Слава, проте після списання протичовнового крейсера Москва проекту 1123 року успадкував його ім’я і став флагманом Чорноморського флоту.

У серпні 2008 року крейсер Москва брав участь у російсько-грузинській війні і перебував в територіальних водах Грузії.

Згодом, в другій половині 2015, року корабль очолював постійне оперативне з’єднання ВМФ Росії в Середземному морі, де своїми засобами ППО прикривав російську авіабазу Хмеймім в Сирії.

Остання бойова служба була завершена в лютому 2016 року, після чого корабель не виходив у море.

В жовтні 2018 року 13-й судноремонтний завод в окупованому Криму розпочав роботи з відновлення похідної готовності крейсера Москва, проте контракт не був підписаний і корабль не відновили.

На доковий ремонт в окупованому Севастополі крейсер став 21 квітня 2020 року.

Характеристики:

  • Довжина – 186,4 м;
  • Ширина – 20,8 м;
  • Осадка – 8,4 м;
  • Водотоннажність – 11,5 тис. тонн.
  • Швидкість – повного ходу – 32,5 вузлів; економічного ходу – 18 вузлів;
  • Автономність плавання – 7 500 миль при 18 вузлах;
  • Автономність по запасам провіанту — 30 діб;
  • Екіпаж – 510 чоловік.

Крейсер Москва озброєний:

  • артилерійською установкою АК-130,
  • шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630,
  • вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан,
  • вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф
  • двома ЗРК Оса-МА,
  • двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри.
  • на палубі Москви базується гелікоптер Ка-27.

Загалом крейсер Москва призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону віддалених з’єднань і вогневу підтримку десанту.

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