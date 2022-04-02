Вибухи на нафтобазі у Бєлгороді ускладнять для РФ атаки на Харків – розвідка Великобританії

Міноборони Великобританії опублікувало одне зі своїх регулярних оновлень розвідданих, цього разу зосередивши увагу на вибухах на нафтобазі в Бєлгороді в Росії рано-вранці. Про це повідомляється в офіційному обліковому записі Twitter Міноборони Великобританії.

– Ймовірна втрата запасів палива та боєприпасів з цих складів, додасть додаткове короткострокове навантаження на і так розтягнуті логістичні ланцюжки Росії. Особливо може постраждати постачання російських військ, що оточили Харків, – йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород біля кордону з Україною спалахнула пожежа на паливному складі. До вибухів на нафтобазі Бєлгорода в Росії можуть бути причетні місцеві жителі, які починають щось розуміти. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону у п’ятницю, 1 квітня.