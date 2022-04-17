Дружина арештованого нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до російського диктатора (і за сумісництвом – свого кума) Володимира Путіна.

Вона також підтвердила, що Медведчук “погодився” брати участь в обміні, аби потрапити на територію РФ, де, до слова, перебуває і сама Марченко.

– Віктор Медведчук дав свою згоду на обмін та видачу на територію РФ у разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей, – заявила дружина Медведчука.

Уважно читаючи заготовлений текст, на камеру Оксана Марченко назвала Путіна “многоуважаемым” та закликала його докласти усіх зусиль, аби врятувати її чоловіка і таких самих “опозиціонерів” від СБУ.

– Життя мого чоловіка таке ж дороге мені, як життя тисяч в’язнів СБУ, які зараз томляться в її катівнях. Людей забирають лише через те, що вони висловлюють свою позицію. Серед них багато відомих людей – таких, як Ян Таксюр, Олександр Каревін, Брати Кононовичі, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко та багато інших, – заявила Марченко.

Зазначимо, що усі перераховані люди були затримані за підозрою у державній зраді, шпигунстві та/або сепаратизмі.

До прикладу, киянин Ян Таксюр роками працював на російську пропаганду та відкрито висміював українську культуру, киянин Олександр Каревін написав низку книг, присвячену применшенню історії України та російським баченням “Малоросії”.

Брати Кононовичі – представники так званого комсомолу забороненої в Україні Комуністичної партії.

Одеський “журналіст” Юрій Ткачов з початку повномасштабного вторгнення РФ у своєму Telegram-каналі активно розміщував пости, в яких пропонував підписникам з України ділитися інформацією, звідки “бахкає” ППО та куди “прилітають” снаряди.

Харків’янин Олег Новіков – яскравий представних Антимайдану, РПЦ та ідеології “русского мира”.

“Політолог” Гліб Ляшенко, якого затримали у Львові, з 2018 року він просував відверто проросійські наративи в інфопросторі, а наприкінці лютого підтримав повномасштабне вторгнення РФ.