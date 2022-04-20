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Факти / Світ / Росія

Україна пропонує Енергоспівтовариству ввести заборону на російський газ та нафту – ОП

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
андрій єрмак

Україна внесла пропозицію до Європейського енергетичного співтовариства щодо заборони на купівлю, імпорт, передачу та транспортування російських енергоносіїв і тих, що проходять обробку в РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що під санкції підпадає нафта, її продукти, вугілля, газ тощо.

– Україна стала лідером процесу запровадження санкцій проти російських енергоносіїв. Сьогодні ми скористалися можливістю президенства в Європейському енергетичному співтоваристві, яке Україна отримала на 2022 рік, і формально внесли до цієї організації пропозицію по запровадженню заборони на купівлю, імпорт, передачу та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії, – заявив він.

Тепер Європейське енергетичне співтовариство має ухвалити рішення, адресоване усім сторонам.

Зазначимо, що Енергоспівтовариство — це міжнародна організація, що включає в себе всі країни Євросоюзу та ще дев’ять країн.

– Україна ставить перед ЄС та таким країнами, як Грузія та Сербія, амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії – всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні. Росія має бути позбавлена ресурсів на війну – економічно розтрощена. Ми досягнемо своєї мети, – переконаний керівник ОП.

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Фото: Офіс президента

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