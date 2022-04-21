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Факти / Світ / Росія

Пояснили вигаданими причинами: РФ відмовилася від гуманітарної паузи на Великдень

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Країна-агресор Росія відмовилася проводити на території України чотириденну Великодню гуманітарну паузу, пропозицію щодо якої надав генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттеріш.

Україна підтримала ініціативу, щоб Росія дала можливість відкрити гуманітарні коридори, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі, — зазначив Сергій Кислиця.

Антоніо Гуттеріш закликав РФ встановити з 21 квітня гуманітарну паузу, щоб допомогти людям та евакуювати мирних жителів. Однак країна-агресор відмовилася, пояснивши своє рішення надуманими причинами.

Представник Росії заявив, що “дуже неправдиво та нещиро звучать у цих умовах заклики до миру та припинення вогню”.

Він почав вигадувати нісенітниці про те, що це дасть змогу українській стороні “влаштувати провокації та запустити фейки про російських військових”, які щодня вбивають мирних жителів та руйнують українські міста.

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Фото: Depositphotos

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