Путін і Шойгу планували створити для українців концтабори у Сибіру — Данілов

Російська влада планувала депортувати значну частину українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю, яке ще не опублікували, одному з українських видань.

– 6 вересня 2021 року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву “Про нові міста Сибіру”. Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу, – зазначив він.

В РНБО проаналізували, що росіяни хотіли за рахунок українців розбудовувати Сибір. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від трьох до п’яти великих міст від 300 тис. до мільйона населення.

– Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці, – каже він.

Данілов вважає, що у статті Шойґу натякнув про те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

Водночас речник РНБО стверджує, що громадяни інших країн СНД не мали такої кількості фізично спроможних громадян для звершення такого масштабного задуму з будівництва нових міст.